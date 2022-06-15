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Diyarbakır’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 15.06.2022, 15:45
Diyarbakır’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ergani ilçesi Selman köyü Üç Kardeşler mevkiinden gelen 06 BS 7869 plakalı tır ile aynı mevkiye giden 06 BRM 662 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mahmut K. yaralandı. Kazayı gören başka bir vatandaş, yaralıyı otomobilden çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine ola yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralıya olay yerinden ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri yolu kontrollü ulaşıma açarken kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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