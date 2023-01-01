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Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe: 631 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır’da başlatılan narko-terör operasyonlarında, terörün finans kaynağına darbe vuruldu.
Asayiş 01.01.2023, 17:25
Diyarbakır’da başlatılan narko-terör operasyonlarında, terörün finans kaynağına darbe vuruldu.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında; 28-29 Aralık tarihlerinde 631 kilogram toz esrar ele geçirildiği bildirildi.