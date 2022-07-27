banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe: 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser operasyonunda 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 27.07.2022, 13:17
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe: 2 milyon 293 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser operasyonunda 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser operasyonunda 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir bitkisi, 40 kilogram toz esrar, 34 kilogram kubar esrar, 4 bin 865 metre su hortumu ve 2 su motoru ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
32°
açık