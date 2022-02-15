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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
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Diyarbakır’da terör propagandasında gözaltı sayısı 38’e çıktı
Diyarbakır’da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltı sayısının 38’e çıktığı bildirildi.
Asayiş 15.02.2022, 10:55
Diyarbakır’da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltı sayısının 38’e çıktığı bildirildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle eylem hazırlığında oldukları ve sosyal medyadan terör propagandası içeren paylaşım yaptıkları öne sürülen 42 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü istihbarat çalışmaları neticesinde gözaltı sayısının 38’e çıktığı bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.