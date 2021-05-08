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Diyarbakır’da tarihi ev definecilerin hedefi oldu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde define avcıları tarafından hedefe alınan tarihi evde yapılan kazı, tarihi dokuya zarar verdi.

Asayiş 08.05.2021, 11:32
Diyarbakır’da tarihi ev definecilerin hedefi oldu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde define avcıları tarafından hedefe alınan tarihi evde yapılan kazı, tarihi dokuya zarar verdi.

Silvan ilçesine bağlı Selahattin Mahallesi’nde, tarihi bir evde define için kazı yapıldı. Söz konusu eve operasyon düzenleyen polisler, evde kimseyi bulamadı. Yaklaşık 15-20 metre derinliğinde çukur kazılan evde, kazı için kullanılan alet-edevatlara rastlandı. Kazıdan çıkarılan toprak ve taşların evin arka bölümüne bırakıldığı görüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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