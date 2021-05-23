Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 328 eseri 65 bin dolara satmaya çalışırken yakalandılar

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 328 adet eser ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çınar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 65 bin Amerikan Doları karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi. Şüpheliler, Çınar ilçe merkezinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 315 adet sikke, 2 bronz kemer, 2 adet ok ucu, 2 adet yüzük, 5 adet obje, 1 adet toprak küp ve 1 adet bronz kase olmak üzere toplam 328 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.