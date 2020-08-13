Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı
DİYARBAKIR’DA İBRANİCE EL YAZMALI PARŞÖMEN KAĞITLAR ELE GEÇİRİLDİ
Diyarbakır’da 5 kişi İbranice yazılı el yazması parşömen kağıtları 1 milyon 500 bin ABD doları karşılığında satmak üzereyken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları İbranice yazılı el yazması parşömen kağıtları 1 minyon 500 bin ABD doları karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edilmiştir. Şüpheliler, yapılan operasyon neticesinde, Bağlar ilçesi Bağcılar mahallesi Lice Afet Küme evleri mevkiinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 13 parça İbraniçe el yazması parşömen kağıt tarihi eser ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak müze müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.
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