Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ağustos ayında mayın/eyp patlayıcı madde düzeneği ile planlanan toplam 9 terör eylemi engellenmiştir.”
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Tamamlanan sonbahar/kış operasyonlarını müteakip 15 Nisan – 30 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan ilkbahar/yaz dönemi için 273 barınma alanına yönelik 9 bin 159 operasyon planlanmış; bugüne kadar 8 bin 121 operasyon ile yü
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Ağustos ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 593’ü PKK/KCK, 554’ü FETÖ, 149’u DEAŞ, 75’i sol terör olmak üzere toplam bin 371 şüpheli gözaltına alınmışt
Diyarbakır’da takla atan araçlar hurdaya döndü, sürücüler burunları bile kanamadı
Diyarbakır’da direksiyon hakimiyetini kaybeden iki araç refüje çarparak takla attı. Hurdaya dönene araçlarda burunları bile kanamadı.
Asayiş 03.09.2022, 10:03
Diyarbakır’da direksiyon hakimiyetini kaybeden iki araç refüje çarparak takla attı. Hurdaya dönene araçlarda burunları bile kanamadı.
Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen bir araç 34 ZC 8176 plakalı otomobili sıkıştırınca sürücü çarpmamak için direksiyonu kırdı. Hakimiyetini kaybeden sürücü arkadan gelen 21 BS 455 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 21 BS 455 plakalı araç refüje çarpıp takla atarak metrelerce sürüklendi. Hurdaya dönen iki araçta bulunan 4 kişinin burnu bile kanamadan kazayı atlattı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Trabzonspor
|5
|10
|4. Adana Demirspor
|4
|9
|5. Konyaspor
|4
|8
|6. Fenerbahçe
|4
|7
|7. Başakşehir
|3
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Celta Vigo
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Real Sociedad
|3
|6
|10. Mallorca
|3
|4
|11. Almeria
|3
|4
|12. Rayo Vallecano
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
24
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü