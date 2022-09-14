Diyarbakır’da sürücü hatalarından kaynaklı kaza bilançosu korkuttu: 2 ölü, 352 yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır’da ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 352 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır’da ağustos ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, 385 kazada, 352 kişi yaralandı, 2 kişi öldü. Kazaların 202’si ölümlü ve yaralanmalı olurken 183’ünün ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen 3 bin 246 kazada ise 2 bin 601 kişi yaralanırken, 14 kişi öldü. Kazaların bin 550’si ölümlü ve yaralamalı olurken, bin 696’sı ise maddi hasarlı kaza olarak meydana geldi. Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu açıklanan istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ‘dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak ifade edildi.