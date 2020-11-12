Diyarbakır’da son bir ayda 641 kilo esrar, 8 kilo metamfetamin ele geçirildi

Diyarbakır’da son bir ayda gerçekleştirilen 192 operasyonda 641 kilogram esrar ile 8 kilo 661 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 87 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesi amacıyla, 10 Kasımda operasyon düzenlendi. Operasyonda, dondurulmuş gıda vakum poşetleri içerisinde 75 kilogram kubar ile 2 kilo 500 gram toz esrar maddesi ile suçtan elde edilen 5 bin 300 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir ayda 192 operasyon yapıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağlar ilçesi başta olmak üzere merkez ve dış ilçelerde son bir ayda sokak satıcılarına yönelik 192 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 641 kilogram esrar, 8 kilo 661 gram metamfetamin değişik çap ve ebatta 8 silah, silahlara ait 56 mermi, 9 bin 470 lira, 50 Dolar 450 Euro para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 87 kişi tutuklandı.