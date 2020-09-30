Diyarbakır’da son 9 ayda 97 milyon kök kenevir ve 42 ton esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR’DA SON 9 AYDA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 97 MİLYON 250 BİN KÖK KENEVİR BİTKİSİ İLE 42 TON 684 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ. ELE GEÇİRİLEN 97 MİLYON KÖK KENEVİRİN 2 BİN 236 TON ESRAR DENK GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ.
Diyarbakır’da son 9 ayda düzenlenen operasyonlarda 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ile 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen 97 milyon kök kenevirin 2 bin 236 ton esrara denk geldiği öğrenildi.
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük bir darbe vuruldu. 29 Eylül 2020 tarihinde icrasına başlanan Yıldırım-7 narko-terörizmle mücadele operasyonunda 4 ton 57 kilogram esrar ile 2 bin 336 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kent genelinde ise 1 Ocak - 30 Eylül 2020 arasında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ile 42 ton 684 kilogram esrar ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen ve zaman zaman Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da destek verilen narko-terör operasyonlarında ele geçirilen 97 milyon 250 bin kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 2 bin 236 ton toz esrarın piyasaya sürülmesinin önüne geçilirken, binlerce gencin zehirlenmesi de önlenmiş oldu.
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