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Diyarbakır’da sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır’da bir şahıs, sokak ortasında aralarında husumet bulunan 2 şahsı silahla yaraladı.

Asayiş 18.06.2022, 21:37
Diyarbakır’da sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır’da bir şahıs, sokak ortasında aralarında husumet bulunan 2 şahsı silahla yaraladı.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Şey Şamil Mahallesi 657. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan şahsın silahlı saldırısına uğrayan S.G. ve N.G. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı S.G ve N.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan olaya karışan şahısların yakalanması için güvenlik güçleri kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

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