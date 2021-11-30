Diyarbakır’da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır’da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferlerinin, karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini aktardı.