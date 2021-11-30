Son Dakika
Bakan Pakdemirli: "(Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye’nin Ulusal Yol Haritası ) Türkiye’nin yol haritasında öncelikli olarak besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla erişimi var."
Diyarbakır’da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır’da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.
Asayiş 30.11.2021, 11:09
Diyarbakır’da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.
Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferlerinin, karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.
Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini aktardı.