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Diyarbakır’da sıra kavgasında korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı
DİYARBAKIR ARAÇ MUAYENE İSTASYONUNDA SIRA BEKLEME KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. YAŞANAN ARBEDEDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ HİÇE SAYILDIĞI GÖRÜLDÜ.
Asayiş 28.07.2020, 18:27
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Diyarbakır’da araç muayene istasyonunda bekleyen vatandaşlar arasında sıra kavgası çıktı. Yaşanan arbedede korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü.
Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan araç muayene istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aracını getiren vatandaşlar ile bir kadın arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın ardından taraflar arasında arbede çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda maske takılmadığı ve sosyal mesafeye uyulmayarak korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü
Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
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