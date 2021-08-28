Diyarbakır’da silahlı saldırının ortasında kalan diş hekimi ve oğlunun tedavisi sürüyor

Diyarbakır’da geçtiğimiz gün silahlı saldırının ortasında kalan ve yaralanan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli Diş Hekimi Mustafa Elmacı ve 3,5 yaşındaki oğlunun hastanedeki tedavileri sürüyor.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile birlikte Elmacı’yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette olayla ilgili bilgi de alan Vali Yardımcısı Cıdırıoğlu, faillerin yakalandığını ve en kısa sürede adli makamlara sevk edileceğini aktardı. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli Diş Hekimi Mustafa Elmacı ve 3,5 yaşındaki oğlu geçtiğimiz gün Lunaparktan çıkarak araca bindiği sırada 2 saldırgan kapı önündeki seyyar satıcıya silahlı saldırıda bulunduğu sırada açılan ateş sonucunda yaralanmışlardı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri ise saldırganları ve onlara yardım eden toplamda 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.