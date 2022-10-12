Diyarbakır’da silahlı saldırı korku dolu anlar yaşattı

Diyarbakır’da bir şahıs elindeki tabancanın art arda tetiğine bastı, yaşanan korku dolu anlar kamaralara yansıdı.

Olay, dün Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi elindeki tabancayla sokakta bulunan 2 kişiye ateş açtı. Art arda tetiğe basan şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Olayda yaralanan olmazken, vatandaşların korku dolu anları güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Şahıs koşarak olay yerinden uzaklaşırken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.