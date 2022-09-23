Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet satışı yapan iş yeri sahibi A.A. dükkanının önünde bulunurken yüzü maskeli kimliği belirsiz şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheliler, tabancayla 5 el ateş edip olay yerinden motosikletle kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, motosikletle kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.