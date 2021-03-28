Diyarbakır’da silahlı bir grup iş yerini yayılım ateşine tuttu: 3 yaralı

Diyarbakır’da su deposu satan bir iş yerinin önüne gelen silahlı saldırganlar, dükkana kurşun yağdırdı. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkiinde bulunan sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silahlı bir grup otomobille sanayi sitesi içerisinde bulunan su deposu satan mağazanın önüne gelerek iş yerini yaylım ateşine tuttu. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeni ile yaralanırken saldırganlar da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.