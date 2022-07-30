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Diyarbakır’da serinlemek için suya giren genç öldü

Diyarbakır’ın Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri arasında bulunan Taşköprü’de suya giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Asayiş 30.07.2022, 19:48
Diyarbakır’da serinlemek için suya giren genç öldü

Diyarbakır’ın Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri arasında bulunan Taşköprü’de suya giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ailesiyle birlikte Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri arasında bulunan Taşköprü’de pikniğe giden 25 yaşındaki Ömer Zeydin, serinlemek için suya girdi. Bir süre haber alınamayan Zeydin, daha sonra su yüzeyine çıktı. Çayda piknik için bulunan sağlıkçılar Zeydin’ne ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Ömer Zeydin’i hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeydin’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

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