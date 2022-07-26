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Diyarbakır’da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır’da narkotik ekiplerinin uygulama esnasında durdurdukları bir otomobilde ele geçirilen 4 kilogram uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 26.07.2022, 09:21
Diyarbakır’da narkotik ekiplerinin uygulama esnasında durdurdukları bir otomobilde ele geçirilen 4 kilogram uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bismil-Batman karayolunda uygulama sırasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada, 4 kilogram skunk ele geçirildi ve otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.