Diyarbakır’da otomobil takla atıp başka bir aracın üzerine düştü: 4’ü çocuk 10 yaralı

Diyarbakır’da kavşaktaki kaldırıma çarpan otomobil, 500 metre sonra takla atarak uçtu. Kazada 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı 75. Yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 ABR 276 plakalı otomobil kavşaktaki kaldırıma çarptıktan sonra bir sonraki kavşakta refüje vurarak takla atıp 73 DC 548 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Olayda 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlatırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.