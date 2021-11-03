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MSB Kaynakları: "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir."
Bakan Koca: “Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.”
Bakan Koca: “(Biontech hatırlatma dozu) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar. 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar. Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.”
Bakan Koca: “(Biontech) mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi.”
Bakan Koca: “(Sağlık personeli atamaları) Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız.”
Diyarbakır’da otomobil sürüye çarptı: 4 koyun telef oldu
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobil koyun sürüsüne çarptı. Kazada 4 koyun telef olurken, araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Asayiş 03.11.2021, 22:42
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobil koyun sürüsüne çarptı. Kazada 4 koyun telef olurken, araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Diyarbakır- Bismil Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesinden Diyarbakır’a doğru seyir halindeki 34 CUF 780 plakalı otomobilin sürücüsü, karanlık nedeniyle karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsünü fark etmedi. Otomobilin sürüye çarpması sonucu koyunlar savrulması soncunda 4 koyun telef oldu. Yaşanan kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.