Diyarbakır’da otobüs devrildi: 3’ü ağır 33 yaralı

Diyarbakır’da Kamil Koç firmasına ait otobüsün devrilmesi sonucu 3’ü ağır, 33 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesinden Diyarbakır istikametine gitmekte olan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü devrildi. 3’ü ağır, 33 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak kentteki hastaneleri sevk edildi.

Otobüs şoförü Yusuf İ., önüne bir transittin çıktığını, ona çarpmamak için direksiyonunu kırınca toprak çökmesi sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti.