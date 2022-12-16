Diyarbakır’da ‘Ofsayt’ operasyonu: 12 tutuklama

Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Ofsayt’ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı, zanlılardan 12’si tutuklandı alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yasadışı bahis siteleri üzerinden belirli bir komisyon karşılığında bahis oynatan çete, 3 aylık teknik ve fiziki takipleri neticesinde çökertildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan operasyona ‘Ofsayt’ operasyonu adı verildi. 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyal ile banka ve kredi kartının ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır siber yasadışı bahise savaş açtı

Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır Bismil’de başka bir bahis çetesine yönelik yapılan başarılı operasyonda 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Yıl başından bu yana bir çok operasyon gerçekleştiren Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele ekipleri bugün de 13 şüpheliyi yakalayarak Diyarbakır’a kara bir leke olarak çöken bahis belasını temizlemekte kararlı olduğunu gösterdi.

3 lüks araca el konuldu

Şüphelilere ait yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 3 adet lüks marka araca ve evlerinde gizli bölmelerde kasa içerisinde bulunan paraya el konuldu. Bahisten elde edilen paraların aklanması için paravan şirketler kurulduğu tespit edildi. Ayrıca yasadışı bahisten elde edilen paraların başkalarına ait hesaplara ve kripto cüzdanlara çekildiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen gözaltındaki 13 şüpheliden 12’sinin tutuklandığı öğrenildi.