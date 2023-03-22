Diyarbakır’da Nevruz etkinliğindeki terör propagandasına soruşturma

Diyarbakır’da, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "terör örgütü PKK’nın propagandasını yapma" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 186 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde dün Nevruz etkinliği düzenlenmiş; etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP’li bazı milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştı.

HDP öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, alanda bulunan bazı terör yandaşları görevli polis ekiplerine alandan taş ve pet şişe atılıp bazı polisler atılan nesnelerden yaralanmıştı. Alanda, bölücü terör örgütü PKK’nın sözde elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganların atılıp, örgütü simgeleyen bez parçalarının açıldığı etkinlikle ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "terör örgütü PKK’nın propagandasını yapma" ve "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 186 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.