banner549

banner547

Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Diyarbakır’da narkotik uygulaması: 1 tutuklanma

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde uygulanan narkotik uygulamasında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Asayiş 01.08.2022, 13:46
Diyarbakır’da narkotik uygulaması: 1 tutuklanma

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde uygulanan narkotik uygulamasında gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan kontrol neticesinde otomobilin şoför mahallinden 34 gram ağırlığında metamfetamin olarak tabir edilen narkotik madde ele geçirilirken araç sürücüsü F.F.(33) gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli F.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
31°
açık