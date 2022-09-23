Diyarbakır’da motorcu dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da dükkanının önünde arkası dönük bir kişi, yüzü maskeli kimliği belirsiz şüphelilerin silahlı saldırısında hafif yaralandı. Polis, motorla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesinde saat 20.00 sularında bir dükkanının önünde arkası dönük A.A.’ya kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler tabancayla 5 el ateş edip motorla kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, motorla kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

(Hİ-RK-Y)