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Diyarbakır’da ’maskeli’ soygun

DİYARBAKIR’IN SUR İLÇESİNE BAĞLI ÇARIKLI MAHALLESİNDE BİR TELEFONCU DÜKKANINI BAYRAM SABAHI KISITLAMANIN OLDUĞU GÜN SOYDULAR. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Diyarbakır’da ’maskeli’ soygun

DİYARBAKIR’IN SUR İLÇESİNE BAĞLI ÇARIKLI MAHALLESİNDE BİR TELEFONCU DÜKKANINI BAYRAM SABAHI KISITLAMANIN OLDUĞU GÜN SOYDULAR. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:11
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Diyarbakır’da ’maskeli’ soygun

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde bir telefoncu dükkanına giren maskeli hırsız, yaklaşık 10 bin liralık malzeme çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çarıklı Mahallesi’nde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre son dönemlerde korona virüs tedbirleri kapsamında kullanılan maskeyi yüzlerine geçiren hırsız, elinde bıçak ile arka pencereye tırmanarak parmaklıkları kırıp içeri girdi. İçeride keşif yapan hırsız, güvenlik kamerasını fark edince ilk önce yukarı kaldırdı, daha sonra fişleri çekerek devre dışı bıraktı. Hırsız, dükkanda bulunan 2 cep telefonu ve 10 bin lira değerindeki aksesuarları alıp kayıplara karıştı. İş yeri sahibi kısıtlamanın kalkmasıyla sabah saatlerinde dükkanına geldiğinde şoka uğradı. Dükkanı bomboş gören iş yeri sahibi Bahattin Karatay (24), yetkililere seslenerek hırsızların bir an önce bulunması konusunda yardım istedi.

"İçeride biri olsaydı elindeki bıçağı saplardı"

İş yerini yeni açtığını belirten Karatay, "Ben küçük bir esnafım, dükkanımı yeni açtım. Korona virüsten dolayı bir iş yapamadım, açar açmaz da beni soydular. Dükkanı açtığımda telefon aksesuarları aldım, cep telefonları aldım dükkanı hazırladım. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında evimize gittik. Kısıtlama kalktıktan sonra dükkana geldik dükkan bomboş hiçbir şey yok. Dükkanda 8-10 bin arası malzemeleri alıp götürmüşler, tuşlu telefonlar tek buradaydı, pahalı olanları eve götürmüştüm. Demir parmaklıklı küçük bir pencere vardı, 2 kişi olmaları lazım, daha önce burada keşif yapmışlar önde kamera olduğunu bildikleri için arkadan girmişler. Ayağında çizme yüzünde ise maske vardı. İçeri girdiğinde elinde bir battaniye ve bıçak varmış. İçeride biri var mı diye kontrol ediyor, biri olsaydı bıçağı saplardı. İçeriyi gezip kimsenin olmadığı anlayınca, kamerayı fark ediyor. Dışarı gidip sandalye alıp geri geliyor, kamerayı çevirip fişleri çekiyor, görüntü kaydını sonlandırıyor. Şimdi ise dükkan bomboş, jandarma geldi güvenlik kameralarını inceledi, yol kameralarına baktığında araçla değil de seyir halinde geldiği anlaşıldı. Burada mağdur oldum, kimse dışarıda yok diye evime gittim. Bayram sabahı 04.30’da dükkanı soyup hiçbir şey bırakmamışlar. Hırsızlara tek bir şey söylüyorum, Allah’ından bulsunlar, inşallah hiçbir hayır görmeden on katı çıkar onlardan" dedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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