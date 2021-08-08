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Diyarbakır’da korkutan yangın

Diyarbakır’da üç katlı Kur’an kursu çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile büyük bir facia önlendi.

Asayiş 08.08.2021, 18:18
Diyarbakır’da korkutan yangın

Diyarbakır’da üç katlı Kur’an kursu çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile büyük bir facia önlendi.

Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesinde bulunan üç katlı bir Kur’an kursunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kur’an kursu çatısında dumanların yükselmesi ile panik yaşandı. Dumanı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Öte yandan Kur’an kursunda kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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