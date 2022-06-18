banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Mutfak tüpüne bir zam daha geldi!
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı
Golden Horn Rowing Cup, Haliç’e renk kattı
Rusya, gözaltına aldığı 5 Ukraynalıyı serbest bıraktı
Rusya, gözaltına aldığı 5 Ukraynalıyı serbest bıraktı
ABD Başkanı Biden bisikletten düştü!
ABD Başkanı Biden bisikletten düştü!

Diyarbakır’da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Diyarbakır’da kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Asayiş 18.06.2022, 21:59
Diyarbakır’da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Diyarbakır’da kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meyve taşıyan 33 AIP 688 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan trafiğin kilitlenmesine sebep olan tır ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu