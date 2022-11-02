Diyarbakır’da ‘kontra atak’ operasyonunda 12 tutuklama

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde “yasa dışı” bahis çetesine yönelik düzenlenen “kontra atak” isimli operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bismil ilçesinde yasa dışı bahis çetesine yönelik 28 Ekim’de “kontra atak” adı verilen operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyona, özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyonla yasa dışı sitelerden belirli bir komisyon karşılığında bahis oynatan 16 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; 15 telefon, 16 SIM kart, 7 hard disk, 2 tablet ve 1 flash bellek ele geçirildi.

Polis ekipleri, hiçbir yetkiliye ulaşılamayan yurt dışı menşeli bahis sitelerine üye olanların ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, cep telefonu, ikamet adresi ve banka bilgilerinin, site yönetimince “karanlık internet” diye tabir edilen ’Deep Web’de 50 bin ile 100 bin TL fiyat aralığında satıldığını ortaya çıkardı.

Binlerce kişiyi gerek borçla gerek nakit parayla yasa dışı sistemin içine çektiği belirlenen şüphelilerin, bahis parasını veremeyenleri tehdit ettiği de tespit edildi. Bazı kişilerin telefon ve diğer değerli eşyalarının gasp edildiği belirlendi.

Yasa dışı bahisten elde edilen paraların başkalarına ait hesaplara ve kripto cüzdanlara aktarıldığı da saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.