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Diyarbakır’da kısıtlamanın son gününde de sessizlik hakim
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri, denetimlerine devam etti.
Asayiş 03.01.2021, 11:12
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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri, denetimlerine devam etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. Kısıtlamanın son gününde de Diyarbakır’da, cadde ve sokaklar boş kalırken, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerini açtı. Bazı vatandaşlar evlerine yakın yerlerde bulunan açık işletmelerde ihtiyaçlarını karşılarken, güvenlik güçlerinin de denetimlerine devam ettiği görüldü. Kentin birçok noktasında denetimlerini sürdüren güvenlik güçleri, vatandaşların izin belgelerini kontrol edip, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.
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