Diyarbakır’da kaza geliyorum dedi, maganda o anları kamera kaydına aldı

Diyarbakır’da bir maganda sürücü makas atarak seyir halinde iken bir araca çarptı. O anları araçta bulunanlar anbean cep telefonuna kaydetti.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Tesisler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte makas atarak otomobil kullanan bir maganda, sür’atle daldığı kavşakta bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller park halindeki başka araçlara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, dikkatsiz magandanın kaza anı an be an cep telefonu kameralarına yansıdı.