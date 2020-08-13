Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 14’üncü gününde
KURBAN BAYRAMININ 1’İNCİ GÜNÜNDE AİLESİ İLE DİCLE İLÇESİNE BAĞLI KELEKÇİ KÖYÜNE BAYRAM ZİYARETİNE GİDEN 4 YAŞINDAKİ MİRAÇ ÇİÇEK, EVLERİNİN ÖNÜNDE OYUN OYNADIĞI ESNADA BİR ANDA ORTADAN KAYBOLMUŞTU.
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç’ı arama çalışmaları 14’ncü gününde devam ediyor.
Kurban Bayramının 1’inci gününde ailesi ile Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE, gönüllü arama ekipleri ile su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 14’üncü gününde jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, Anda Arama Kurtarma ekipleri, UMKE ve gönüllü arama ekipleri, dağlık, taşlık alanlarda ve nehir kıyılarında arama çalışmalarına devam etti. Çoğu zaman arama çalışmalarına hassas burunlu, özel eğitimli arama kurtarma köpekleri de katıldı.
Miraç’ı bulmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, dün itibariye 9 kilometre karelik alan arandı. Köyde kaybolan Miraç’tan gelecek olan bir haber için, umutlu bekleyiş sürüyor.
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