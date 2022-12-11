Diyarbakır’da kasım ayı kaza bilançosu: 3 ölü, 473 yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır’da kasım ayında meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 473 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır’da kasım ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, 505 kazada, 473 kişi yaralandı, 3 kişi öldü. Kazaların 246’sı ölümlü ve yaralanmalı olurken, 259’unun ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında meydana gelen 4 bin 750 kazada ise 3 bin 956 kişi yaralanırken, 21 kişi öldü. Kazaların 2 bin 320’si ölümlü ve yaralamalı olurken, 2 bin 430’u ise maddi hasarlı kaza olarak meydana geldi. Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu açıklanan istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, ’taşıt giremez’ trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak ifade edildi.