Diyarbakır’da kardeşi tarafından öldürülen Gülistan Şaylemez toprağa verildi

Diyarbakır’da, 15 Şubat’ta Almanya’dan gelen kardeşi Abdullah Şaylemez’in sokak ortasında tabancayla vurduğu Gülistan Şaylemez’in cenazesi, 4 gün sonra dün gece Almanya’dan gelen annesi tarafından morgdan teslim alındı. Şaylemez, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığında toprağa verildi.

Olay, 15 Şubat akşamı Diyarbakır Adliyesi karşındaki Lise 4’üncü Soka’kta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez’e arkasından gelen kardeşi Abdullah Şaylemez (28) tabancayla 5 el ateş etti. Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi Şaylemez de olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Katil Kardeş tutuklandı

Şaylemez’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, erkek kardeşi Abdullah Şaylemez, olaydan 3 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Şaylemez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Toprağa verildi

Otopsinin ardından defin için morgda bekletilen Gülistan Şaylemez’in cenazesi, olaydan 4 gün sonra Almanya’dan İstanbul’a gelen ve buradan da gittiği Mersin’deki birkaç yakınıyla Diyarbakır’a gelen annesi tarafından dün gece teslim alındı. Gülistan Şaylemez’in cenazesi Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığında annesi ve yakınları tarafından toprağa verildi.