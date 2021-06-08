Diyarbakır’da kapkaç şüphelisi saklandığı evde polisin operasyonuyla yakalandı

Diyarbakır’da iki çocuğuyla birlikte yolda yürüyen kadının çantasını kapıp kaçan şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs, yolda iki çocuğuyla yürürken çantasına 200 lira para koyan kadını görüp takibe aldı. Bir süre sonra kadının yanına yaklaşan bu kişi kadının çantasını kapıp kaçtı. Kısa süreli şoke olan kadın, çığlık atarak yardım isterken, olayı gören çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis eve operasyon düzenledi

Kısa sürede olay yerine gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kadının ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde, şüphelinin M.V.T. olduğunu belirlenmesi üzerine ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, kimliğini tespit ettiği M.V.T.’yi ev adresine düzenlediği operasyonla gözaltına alırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.