Diyarbakır’da kanser hastası kadının adına habersiz binlerce liralık ilaç yazıldı iddiası

Diyarbakır’da Murat Katar’ın eşi Sultan Katar’a 2018 yılında kanser teşhisi konuldu. Yıl içerisinde tedavisine başlanan Katar’ın kemoterapi gördüğü sırada adına habersiz şekilde binlerce liralık ilaç alındığı tespit edildi. Eşinin kanser hastalığından kaynaklı hayatını kaybettiğini belirten Murat Katar, hukuk mücadelesi başlattı. 3 yıl hukuk mücadelesinin sürdüğünü belirten Katar, eşinin mezarında rahat uyuması için sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

Diyarbakır’da Murat Katar’ın eşi Sultan Katar, 2018 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. Aynı yıl içerisinde tedavisine başlanarak kemoterapi gören Sultan Katar adına habersiz şekilde, Silvan ilçesinde bir doktor tarafından binlerce liralık ilaç alındığı iddia edildi. Sultan Katar 2018 yılında hastalığa yenik düşerek hayatını kaybederken, eşi Murat Katar eşinin adına Silvan Devlet Hastanesi’nde bir görevli doktor tarafından binlerce liralık ilaç yazıldığını ve bu ilaçların yine aynı ilçede bir eczaneden alınmış gibi gösterildiğini tespit ederek hukuk mücadelesi başlattı. Katar avukatı aracılığıyla suç duyurunda bulunurken, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi konunun incelenmesi için soruşturma izni verdi. Olayla ilgili elindeki dosya ile birlikte eşinin mezarı başında yaşadıklarını göz yaşlarıyla anlatan Murat Katar, eşinin ölmeden önce Diyarbakır’da kemoterapi gördüğü sırada eşinin adına kanser tedavisinde kullanılan 52 adet ilaç yazıldığını tespit ettiğini ve ardından şikayette bulunduğunu söyledi.

"Eşim kemoterapi gördüğü sırada ilaçlar yazılmış"

İlaçları asla görmediğini ve eşinin de bu ilaçları hiç kullanmadığını belirten Katar, "Ben eczaneye ilaç almaya gittiğim eczanede bu ilaçların bana verildiği belirtildi. Bunun üzerine ben SGK’ya başvuruda bulundum. Ardından şikayetim Ankara’ya gitti. 3 yıldır dava açmışım ama bir sonuç alamadım. Benim eşim kemoterapi gördüğü sırada ilaçlar alınmış ve bu ilaçlardan kanser ilacını yazan bir doktor enfeksiyon ilacını yazan da bir doktor olmak üzere 2 doktorun imzası bulunmaktadır" dedi.

"3 yıldır sonuçlanamayan dava yüzünden çocuklarımla perişanız"

Yetkili kurumlara davanın bir an önce çözüme kavuşmasını istediğini belirten Katar, "Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, 3 yıldır bu dava ile uğraşıyorum her hangi bir sonuç alamadım. Bu davanın bir an önce çözüme kavuşmasını Cumhurbaşkanımdan rica ediyorum. Benim vicdanım sızlıyor. Bana böyle bir acının üstüne bunu çektiren benim babam dahil olursa kendisinden şikayetçiyim. İşin ucunda kim olursa olsun şikayetçiyim. 3 yıldır sonuçlanamayan dava yüzünden çocuklarımla birlikte perişan bir haldeyiz. Yeter artık. Bu olayla ilgili kim suçluysa cezasını çeksin" diye konuştu.

Konuyla ilgili bilgi veren Murat Katar’ın avukatı Zeki Oran, söz konusu olayın takipçisi olduklarını söyledi.