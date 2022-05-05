Diyarbakır’da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kamyonet sürücüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Siverek Caddesi üzerinde Turan K. idaresindeki 06 DC 6345 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Serap Gül’e çarptı. Kazanın ardından Turan K. olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Serap Gül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.