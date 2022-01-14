Diyarbakır’da kaçak sigara, cep telefonun ve içki ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Çınar ilçesinde müşterek yol kontörlünde 5 bin 11 adet kaçak sigara, 14 adet kaçak cep telefonun ve kaçak içki ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Çınar ilçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Aşağıkonak Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama noktasında icra edilen müşterek yol kontrol ve araması esnasında, Diyarbakır istikametinde seyir halinde olan yolcu otobüsünün durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, bahse konu araçta yapılan kontrolde, 5 bin 11 paket bandrolsüz kaçak sigara, 14 adet kaçak cep telefonu, 24 adet 330 milim ve 2 litre kaçak içki ele geçirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili olarak, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındığı, yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.