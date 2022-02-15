Diyarbakır’da JASAT, 12 yıldır aranan hükümlüyü yakaladı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) , tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Titiz çalışmalar sonucunda, 2010 yılından itibaren “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan aranan ve 14 yıl, 3 ay, kesinleşmiş hapis cezası olan F.Ç., Bağlar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam etmekte olacağı belirtildi.