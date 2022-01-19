Diyarbakır’da jandarma ekipleri 3 aylık Miraç bebek için seferber oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’nın haber vermesi üzerine jandarma ekipleri, 3 aylık Miraç bebek için seferber oldu.

Diyarbakır’da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, birçok noktada ulaşım güçlükle sağlandı. Çınar ilçesi Karasungur mahallesinde yüksek ateşi olan Miraç bebek için Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’nın haber vermesi üzerine yoğun kar yağışında jandarma ekipleri, seferber oldu. Miraç bebeği alan jandarma ekipleri, hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Miraç bebeğe yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Devlet Hastanesine sevk edildi.