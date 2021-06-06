Diyarbakır’da ikinci kademenin ilk kısıtlaması devam ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 22.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması neden ile Diyarbakır’da cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır’da da devam ediyor. Cumartesi akşamı saat 22.00’da başlayan kısıtlamalar nedeni ile Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri kent genelinde uygulamalarına devam ederken kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara ceza kesildi.

Kısıtlamanın uygulandığı bugün saat 10.00-17.00 arasında vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.