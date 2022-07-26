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Diyarbakır’da "huzur" uygulamasında 16 şüpheli yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. 16 şüpheli yakalandı.

Asayiş 26.07.2022, 09:13
Diyarbakır’da "huzur" uygulamasında 16 şüpheli yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. 16 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak yapılan eş zamanlı uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, bıçak, bir miktar uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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