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Diyarbakır’da "huzur" uygulamasında 16 şüpheli yakalandı
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. 16 şüpheli yakalandı.
Asayiş 26.07.2022, 09:13
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. 16 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yaya ve motorize olarak yapılan eş zamanlı uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, bıçak, bir miktar uyuşturucu ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 16 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.