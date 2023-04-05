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Diyarbakır’da husumetlisini öldüren zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR'DA, DÜN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SINIRLARI İÇİNDE BİR KİŞİNİN SİLAHLA ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.
Asayiş 05.04.2023, 14:49
Diyarbakır’da, dün Dicle Üniversitesi sınırları içinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki toplu taşıma araçlarının kullanıldığı durak yakınında dün, Mehmet Faruk Turan’ın silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan zanlı Mehmet İhsan Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet İhsan Ş., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.