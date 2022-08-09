Diyarbakır’da husumetli kuzenler sokak ortasında çatıştı: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da husumetli olan kuzenler, sokak ortasında çatıştı. Olayda 4 kişi yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Alipınar Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, husumetli olan teyze çocukları yolda karşılaştı. Motoruyla geçen kuzenlerden biri belindeki silahı çıkartınca taraflar birbirine girdi. Karşılıklı çatışan şahıslar çevredeki çocuklara rağmen peş peşe ateş etti. Olayda 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildi. Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.