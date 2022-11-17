Diyarbakır’da hırsızlıktan 16 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

Diyarbakır’da hakkında hırsızlıktan 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda ‘hırsızlık’ suçundan hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.