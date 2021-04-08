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Diyarbakır’da hayvan otlatma kavgası: 2’si ağır 4 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde akraba aileler arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Asayiş 08.04.2021, 14:29
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Diyarbakır’da hayvan otlatma kavgası: 2’si ağır 4 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde akraba aileler arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi Demirciler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan 2 aile fertleri arasında iddiaya göre 2 gün önce hayvanların araziye girdiği gerekçesiyle tartışma çıkmış, köylülerin araya girmesinin ardından kavga büyümeden önlenmişti. Olayın devamında bugün sokakta karşılaşan aile fertleri arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, V.K. (31), F.K. (44), M.K. (22) ile T.K. (62) yaralandı.

Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralılardan V.K. ile F.K. Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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