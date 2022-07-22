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Diyarbakır’da hareketli dakikalar

Diyarbakır’da yabancı uyruklu bir şahıs yolun ortasında ilerlerken polisin dikkatini çekti. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli elindeki bavulu polis lojmanlarının önüne atınca hareketli dakikalar yaşandı. Polis yolu kapattı, şahıs yakalandı.

Asayiş 22.07.2022, 12:07
Diyarbakır’da hareketli dakikalar

Diyarbakır’da yabancı uyruklu bir şahıs yolun ortasında ilerlerken polisin dikkatini çekti. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli elindeki bavulu polis lojmanlarının önüne atınca hareketli dakikalar yaşandı. Polis yolu kapattı, şahıs yakalandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde yabancı uyruklu bir şahıs elindeki bavul ile yol ortasında yürürken polisin dikkatini çekti. Şahıstan şüphelenen ekipler yanına yaklaşınca kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymayarak polis lojmanlarının önüne bavulunu atan şahıs, hareketli dakikalar yaşattı. Kısa sürede yakalan şahıs, şoka girince ambulansa alındı. Güvenlik güçleri bavulu incelemek çevre yolları kapatarak tedbir aldı. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan bavuldan kıyafetler çıktı.

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