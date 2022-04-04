Diyarbakır’da hal esnafını tehdit silahlı suç örgütü üyesi 13 şüpheliden 5’i tutuklandı

Diyarbakır’da hal esnafını tehdit eden silahlı suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine konuldu, 1’i adli kontrol kararı olmak üzere 8 kişi serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağlar ilçesindeki ‘Yeni Hal’de esnaf ve işletmelere müdahale edip, tekel oluşturma çabası içinde olan silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda uzun namlulu silah, tam otomatik tabanca, 11 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 566 fişek, 13 şarjör, 2 kesici alet ve kılıç ele geçirilirken, gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün akşam saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine konulurken, 1’i adli kontrol kararı olmak üzere 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.